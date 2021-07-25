زليخة ابو ريشة : سأمحو كل كلمة كتبَها قلم الغضب

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دوت الخليج :- قالت الكاتبة زليخة ابوريشة انه ما كان ينبغي أن أكتب وأنا غاضبة.
واضافت ان الغضب يعمينا أحياناً عما نؤمن به من رويةٍ تبعدنا عن الإسفاف في الرد، والانزلاق إلى ما يبدو فوقيةً وتعالياً.
و بينت انه من باب التنقيح والتراجع عن الوقوع في النقص، سأمحو كل كلمة من منشوراتي الأخيرة كتبَها قلم الغضب.
وكانت أبو ريشة قد أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل في الأردن، عندما قالت إن "الأضحية للحاج في أرض الحج شعيرة.. وخارج الحج ليست بشعيرة."
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