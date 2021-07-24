تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان له إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأضاف أن "المليشيا الحوثية العدائية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

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