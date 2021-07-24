الشرطة اليونانية تفرق محتجين ضد التطعيم الإلزامى

واحتشد ما يزيد على 4 آلاف شخص خارج البرلمان اليونانى، للمرة الثالثة هذا الشهر، للاعتراض على التطعيم الإلزامى لبعض العاملين مثل موظفى الرعاية الصحية والتمريض.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول فى الشرطة طلب عدم ذكر اسمه، أن بعض المحتجين ألقوا قنابل حارقة، الأمر الذى دفع قوات الأمن للرد بالغاز المسيل للدموع.
وأظهرت استطلاعات للرأى حديثة أن غالبية اليونانيين سيحصلون على اللقاح الواقى من فيروس كورونا، الذى أودى بحياة 12890 شخصا فى اليونان منذ تفشى الوباء فى العام الماضى.
وحصل 45% من سكان اليونان البالغ عدهم 11 مليون نسمة على التطعيم الكامل.
وأمرت اليونان بتطعيم موظفى الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين فى ظل ارتفاع معدل الإصابات، كما حثت المعلمين فى المدارس على تلقى اللقاح فى الوقت المناسب، استعدادا لبداية العام الدراسى فى سبتمبر.
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