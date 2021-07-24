الاحتلال يعتقل 5 أردنيين تسللوا عبر الحدود

دوت الخليج :- قالت مصادر إعلامية عبرية، إن جيش الاحتلال اعتقل خمسة شبان كانوا تمكنوا من التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة صباح السبت.
وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أنه "في ختام أعمال ملاحقة واسعة اعتقلت قوات الجيش الخمسة الذين تسللوا من الجزء الجنوبي للحدود الأردنية".
وأضاف في تغريدة في حسابه على "تويتر"، أنه "لم يعثر بحوزة الشبان على أي نوع من السلاح ويتم استجوابهم في المكان".
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