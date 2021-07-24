“فَعّالْ” رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس| ومؤشرات تنسيق الصف الثالث الثانوي الفني للجامعات online

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستخراج نتيجة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية والثانوية التجارية والثانوية الزراعية والثانوية الفندقية بنظام 3 سنوات و5 سنوات أصبح محل مئات الآلاف من الطلاب خلال الفترة الحالية. بالتزامن مع إعلان مصادر بوزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس للعام الدراسي 2020- 2021 عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومرور نحو شهر على انتهاء امتحانات طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2021.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء تصحيح كافة الامتحانات قبل بداية أجازة عيد الأضحى المبارك 1442.

وأكدت المصادر أن لجان التصحيح تعكف في الوقت الحالي على مراجعة ورصد الدرجات الخاصة بكل شعبة وتحديد الأسماء الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع إعتماد نتيجة الدبلومات الفنيةنتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس الخاص بطلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندفي قبل نهاية الأسبوع الجاري. على أن يكون الحد الأقصى للإعلان عن النتائج واعتمادها رسميا يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو 2021.

تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2021

وحول تنسيق القبول في الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2021. كشفت مصدر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر منح طلاب المدارس الفنية الحاصلين على دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة والسياحة والفنادق نسبة تتراوح من 10% إلى نحو 15% من القبول في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد. على أن يتم تحديد نسبة الحد الادنى للقبول بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية والثانوية العامة 2021.

وانتهى 816 ألفًا و948 طالبًا وطالبة من أداء امتحانات الدبلومات الفنية في أداء 1431 مادة امتحانية للدبلومات الفنية بأنواعها وشعبها، بمشاركة 212 ألفًا و951 مراقب وملاحظ ورئيس لجان ومشرف على الامتحانات، حيث أجريت الامتحانات فى 3111 لجنة امتحانية على مستوى المدارس الفنية فى مصر.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ونرصد لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوسرابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي –الزراعي – التجاري –الفندقي 2021 عبر السطورة التالية:-