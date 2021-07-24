الجزائر تقرر إغلاق عدد من شواطئ العاصمة لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصالح الوزارة الأولى، إن شاطئى نادى الصنوبر البحرى وموريتى، سيتم إغلاقهما بداية من الأحد، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وذكر بيان للمصالح ذاتها، أن هذا القرار صدر عقب تسجيل العديد من الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الشاطئين المذكورين.
ولفت البيان إلى أن السلطات الجزائرية وفرت كافة الإمكانيات اللازمة من أجل تعقيم الأماكن التى يرتادها المواطنون، فى جميع شواطئها.
ويوم أمس، أعلنت السلطات الصحية فى الجزائر، أنها استلمت أكثر من مليونى جرعة من اللقاح الصينى "كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.
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