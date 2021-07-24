شرطة ألمانيا توقف مسلحا هدد المارة بفرانكفورت

جدة - نرمين السيد - ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن شهود عيان أبلغوا الشرطة فى البداية بوجود شجار فى الحى، حيث كان رجل يهدد آخر بسكين.
وعندما وصلت الشرطة الموقع، وجدت شابا يبلغ من العمر 27 عاما يحمل سكينا فى كل يد، ويهدد أحد المارة.
وبدأت الشرطة فى مطالبة الشاب بترك السلاح والجلوس على ركبتيه، لكن الأخير لم ينصع وهدد عناصر الشرطة بالسلاحين فى يديه.
وفجأة، أطلق أحد عناصر الشرطة النار على الشاب، وأصابه فى ساقه برصاصة، وسقط السلاحان (سكاكين) من يديه.
وذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر أمنية "عولج الرجل فى سيارة الإسعاف، حيث كانت الإصابة فى فخده الأيمن، ثم نقل للمستشفى تحت الحراسة، لاستكمال العلاج".
وتحقق الشرطة فى الواقعة فى الوقت الذى قال فيه المتحدث باسم الشرطة مارك دراشيل (34 عامًا): "حتى الآن كان من المؤكد أن هناك إطلاق نار والرجل المسلح تم إيقافه"، حسبما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.
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