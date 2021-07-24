فيديو.. مقتل شخص وفقدان 3 جراء فيضانات فى سوتشى بجنوب روسيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت فرقة الإنقاذ والبحث المحلية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية بأن الأشخاص الأربعة كانوا جميعهم على متن سيارة واحدة، "وتمكن واحد منهم النزول من السيارة، وتم العثور على جثته فى النهر فى الصباح الباكر"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

من جانبها أفادت دائرة التحقيق فى إقليم كراسنودار بأن أحد المفقودين طفل. ويجرى المحققون المحليون تحقيقا فى ملابسات الحادث، وحددوا أن سائق سيارة "تويوتا" خرج من الجسر عبر نهر ماتسيستا، الأمر الذى أدى إلى سقوط السيارة فى النهر.

وقالت النيابة العامة للإقليم أن 5 أشخاص كانوا على متن السيارة لحظة وقوع الحادث.