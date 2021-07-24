مجلس الأمن يناقش الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولى، سيبحث الأربعاء المقبل، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين فى الضفة والقدس، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





جاء ذلك وفق ما أفاد به مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، رياض منصور، فى تصريحات لإذاعة صوت فلسطين نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال منصور إن "مجلس الأمن سيعقدُ جلسة الأربعاء المقبل يبحث فيها انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه فى الضفة بما فيها القدس وحصار قطاع غزة وقضية الأسرى".

وأوضح السفير الفلسطينى أن مذكرة جرى إرسالها، أمس الجمعة، إلى رئيس مجلس الأمن نيكولا دو ريفيير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونى جوتيريش بشأن انتهاكات الاحتلال".

ودعا منصور فى المذكرة المجتمع الدولى إلىى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على السلطات الإسرائيلية لاحترام القانون فى الأراضى الفلسطينية.

والمذكرة هى "تهيئة لجلسة النقاش المفتوح فى مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل"، بحسب مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس الأمن.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينين فى المستوطنات المقاومة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية قد تزايدت إلى حد كبير خلال الفترة الأخيرة.