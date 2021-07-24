جاء ذلك وفق ما أفاد به مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، رياض منصور، فى تصريحات لإذاعة صوت فلسطين نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وقال منصور إن "مجلس الأمن سيعقدُ جلسة الأربعاء المقبل يبحث فيها انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه فى الضفة بما فيها القدس وحصار قطاع غزة وقضية الأسرى".
وأوضح السفير الفلسطينى أن مذكرة جرى إرسالها، أمس الجمعة، إلى رئيس مجلس الأمن نيكولا دو ريفيير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونى جوتيريش بشأن انتهاكات الاحتلال".
ودعا منصور فى المذكرة المجتمع الدولى إلىى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على السلطات الإسرائيلية لاحترام القانون فى الأراضى الفلسطينية.
والمذكرة هى "تهيئة لجلسة النقاش المفتوح فى مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل"، بحسب مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس الأمن.
يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينين فى المستوطنات المقاومة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية قد تزايدت إلى حد كبير خلال الفترة الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمن يناقش الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين الأربعاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.