برد شديد غير مسبوق يضرب جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن جنوب إفريقيا سجلت فى 19 منطقة فى ليلة 23 على 24 يوليو الجارى أدنى درجة حرارة فى تاريخها. وانخفضت درجة الحرارة بمدينة كيمبرلى وضواحيها فى الليلة الماضية إلى 9.9 درجة تحت الصفر.
ولم يشهد هذا البلد مثل هذا البرد القاسى منذ بداية تاريخ الأرصاد الجوية فيه. وانخفضت درجة الحرارة بمدينة جوهانسبرج إلى 7 درجات تحت الصفر. وتم تسجيل الانخفاض القياسى السابق لدرجة الحرارة فى هذه المدينة على مستوى 6.3 درجة تحت الصفر فى 19 يوليو عام 1995.
كما شهدت جمهورية جنوب إفريقيا هطول الثلوج فى مختلف أجزائها، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وبسبب الجليد تم قطع الحركة فى العديد من الطرق السريعة فى البلد.
ومن المتوقع أن يستمر الطقس البارد فى جمهورية جنوب إفريقيا لمدة أسبوع آخر.
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