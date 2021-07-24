وأعلن كاثكارت -لصحيفة الجارديان البريطانية- عن نتائج تحقيقات "مشروع بيجاسوس" لحادثة تسرب البيانات فى 2020، حيث قال إنه رأى أوجه تشابه بين الهجوم على مستخدمى واتساب فى عام 2019، والذى أصبح الآن موضوع دعوى قضائية رفعهتا واتساب ضد الشركة الإسرائيلية "إن اس أو"- وتقارير عن تسرب ضخم للبيانات الذى كان يحقق فيه مشروع بيجاسوس فى 2020.
وأوضحت (الجارديان) أن "بيجاسوس" هو نتاج تعاون 17 مؤسسة إعلامية حققوا فى تسريبات الشركة الإسرائيلية (إن.اس.أو.) المتخصصة فى المراقبة والأمن المعلوماتى والتى تبيع برامج مراقبة للحكومات حول العالم.
وأضاف كاثكارت أن هناك تسريبا لقائمة بيانات تضم أكثر من 50 ألف رقم هاتفى، يُعتقد أنه تم تحديدها كأرقام لأشخاص موضع اهتمام من قبل عملاء (إن.اس.أو.) منذ عام 2016.
وتابع: "يجب أن تكون هذه دعوة للاستيقاظ للأمان على الإنترنت... الهواتف المحمولة إما آمنة للجميع أو أنها ليست آمنة للجميع".
جدير بالذكر أنه عندما يصيب برنامج التجسس بيجاسوس الهاتف، يمكن لعملاء الحكومة الذين يستخدمونه الوصول إلى المحادثات الهاتفية للفرد والرسائل والصور والموقع بالإضافة إلى تحويل الهاتف إلى جهاز استماع محمول عن طريق التلاعب بالمسجل الخاص به.
من جانبها قالت (إن.اس.أو.) إن ظهور رقم على القائمة المسربة التى تم الوصول إليه من قبل مشروع التحقيق بيجاسوس لا يعنى أنه كان عرضة لمحاولة اختراق ناجحة أو محاولة اختراق. فلقد أوضحت "إن اس أو" أن الرئيس الفرنسى لم يكن "هدفًا" لأى من عملائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس واتساب: قائمة تسريبات برنامج بيجاسوس تضم رؤساء دول على رأسهم ماكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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