وزير الصحة البريطاني يتعافى من إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد-19" عقب إصابته الأسبوع الماضي.

وقال جاويد - عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - "تعافيت بشكل نهائي من كوفيد بعد إصابتي خلال الأسبوع الماضي، وكانت الأعراض خفيفة جدا بسبب اللقاحات المذهلة".

ودعا وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد لسرعة التوجه للحصول على اللقاح ضد كورونا (كوفيد-19) لمكافحة تفشي الفيروس في البلاد.

وقال جاويد الذي حصل على جرعتي لقاح مضاد لـ"كوفيد 19"، إنه لا يشعر سوى بأعراض خفيفة اثناء اصابته بفيروس كورونا.