مبعوث الخارجية الأمريكية يزور 3 دول عربية

وأشار بيان الخارجية إلى أن "هود سيزور الجزائر أولا حيث سيلتقى مع القادة الجزائريين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، فضلا عن الإعلان عن مشروع مهم للحفاظ على التراث الثقافى"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف البيان أن المسؤول الأمريكى "سيتوجه بعد ذلك إلى المغرب حيث سيلتقى بمسؤولين فى الحكومة المغربية، وقادة أعمال محليين وقادة المجتمع المدنى، كما سيزور معرض المفوضية الأمريكية فى المكتبة الوطنية بالرباط".
وسيختم هود جولته بزيارة الكويت "حيث سينضم إلى وزير الخارجية فى رحلته إلى المنطقة"، وفقا للبيان.
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