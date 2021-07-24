شروط إمكان الراجحي وكيفية الحصول على تمويل إمكان الميسر

شروط إمكان الراجحي من التمويلات التي يبحث عنها الكثير من الأفراد. حيث تقدم الشركة تمويل شخصي محدود والذي يتيح عددًا من البرامج التمويلية والقروض للعملاء سواء أكانوا من مواطني المملكة أو من الوافدين المقيمين بها. ويساهم التمويل في تعزيز اقتصاد البلاد ودفع حركة إنشاء المشاريع الصغيرة ومتوسطة الصغر.

إمكان الراجحي

يمكن الحصول على التمويل بأي وقت تقدم شركة إمكان الراجحي للتمويل حل إقراض رقمي قوي، وبأسلوب حديث يمكن العملاء من الحصول على أسرع القروض الشخصية الصغيرة بأقل فائدة ممكنة، من دون اللجوء إلى المعاملات الورقية وبدون الحاجة إلى الضامنين والرعاة، وسوف تحصل على مبلغ التمويل خلال دقائق عبر القنوات الرقمية المُتاحة بمجرد الموافقة على التمويل، وتتم عملية الحصول على القرض بسهولة بدون أي إجراءات معقدة.

شروط إمكان الراجحي

إمكان هي شركة تمويل تهتم بالحلول التمويلية التي تتناسب مع احتياجات العملاء بطريقة مبتكرة. لجميع شرائح الموظفين العاملين بالقطاعي العام والخاص، وتخضع الشركة لرقابة البنك المركزي السعودي، وكما أنها تقدم جميع التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تتطلب شروطًا معقدة أو إجراءات كثيرة للحصول على التمويل ولا يتطلب وجود كفيل على النحو الآتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية يعمل بالقطاع العام أو الخاص أو شبه الحكومي.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام. إذا كان المتقدم متقاعد يجب ألا يزيد عمره عن 70 عام. بالنسبة للعسكرين عمر التقاعد حسب الرتبة العسكرية.

الحد الأدنى للراتب 2000 ريال للموظف والمتقاعد 1900 ريال.

تكون نسبة الاستقطاب 45% لو كان الدخل أعلى من 25 ألف ريال تكون نسبة الاستقطاب 50%.

أن تكون مدة الخدمة شهر واحد للعملاء محولي الرواتب لمصرف الراجحي أو تقديم كشف حساب لأخر 3 شهور لرواتب مودعة بمصرف أخر.

يكون للمستفيد سجل ائتماني.

يكون للمتقدم حساب نشط بالراجحي.

لا يُشترط وجود كفيل.

مدة التمويل تبدأ من 3 شهور حتى 24 شهر.

لا يقل الراتب عن 2000 ريال للموظف و 1500 ريال للمتقاعد.

وجود سجل ائتماني جيد في حالة وجود تمويل قائم.

يتراوح مبلغ التمويل من خمسة آلاف ريال حتى 200 ألف ريال للموظفين بالقطاع الحكومي، أما القطاع الخاص 150 ألف ريال.

تكون مدة التمويل من 12 شهور حتى 60 شهر.

تعريف الراتب.

بطاقة الهوية الوطنية.

كشف حساب لأخر ثلاث رواتب محولة على المصرف باسم الجهة المودعة للراتب.

شهادة أجور من التأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص.

بإمكانك الطلب من خلال تطبيق إمكان . لأجهزة الأيفون أو لأجهزة الأندرويد.

أو بعد الاتصال على الرقم الموحد للشركة : 920011038.

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