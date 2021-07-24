تمويل شخصي بدون كفيل البنك السعودي الفرنسي موافقة فورية تسهيلات في السداد للرجال والنساء

تمويل شخصي بدون كفيل البنك السعودي الفرنسي هو إحدى البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية حيث يوفر العديد من الخدمات التي تساعد العملاء منها تشمل قطاع الأعمال والأفراد مثل المنتجات التمويلية الميسرة التي تلبي الاحتياجات الأساسية أو التكميلية للمجتمع مثل طلب قرض شخصي أو عقاري أو سيارة بصورة سهلة مع الموافقة الفورية بجانب مميزات كثيرة تخفف من عبء السداد والأقساط وذلك لأن نظام البنك يعطي المبالغ حسب الدخل الشهري للعميل وكذلك تحديد القسط الشهري مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الشهرية حتى لا يكون القسط قاسيا، ومن جهة أخرى لتفادي التعثر في سداد القرض، كما يوفر البنك فريق مٌخصص من خدمة العملاء مدرب للرد على الاستفسارات والمساعدة عبر الاتصال على رقم 8001240006.

مزايا التمويل الشخصي البنك السعودي الفرنسي

من إحدى البنوك الحكومية التي تقدم القروض الشخصية بصورة ميسرة ومعتمدة من مؤسسة النقد أي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية لكل الراغبين في الحصول على مبالغ مالية باطمئنان لتحسين الحياة المعيشية، كما يقدم مميزات إضافية تتضمن في النقاط التالية:-

تمويل شخصي بدون كفيل ميسر في السداد للرجال والنساء.

يعطي موافقة فورية في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

قرض ميسر يصل إلى 2 ونصف مليون ريال سعودي.

إمكانية شراء المديونية لدى بنوك أخرى.

تأمين تكافلي مجاني أي يتنازل البنك عن حقه في بقية أقساط القرض في حالة الوفاة لا قدر الله.

فترات السداد مرنة ومريحة تصل إلى خمس سنوات بقسط يناسب دخل العميل.

متاح الحصول على قرض إضافي إذا تم سداد 20% من قيمة التمويل القائم.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% ولا تتعدى 5000 ريال كحد أقصى من قيمة القرض.

كيفية طلب تمويل شخصي بدون كفيل البنك السعودي الفرنسي

يمكنك قراءة عقد تمويل شخصي تورق الموجود داخل صفحة التمويل بالموقع الإلكتروني www.alfransi.com.sa حدد أفراد ثم تمويل الشخصي تورق ومن خلال نفس الصفحة تقديم الطلب، أما عن المستندات المطلوبة فهي تتضمن (خطاب تحويل الراتب + خطاب تعريف من جهة العمل بتفاصيل الراتب وتاريخ التعيين + كشف حساب بنك الخاص بالعميل + أصل الهوية الوطنية سارية المفعول + فتح حساب جاري في البنك السعودي الفرنسي) جدير بالذكر في حالة وجود استفسار وأسئلة تخص القرض الاتصال عبر رقم هاتف بنك السعودي الفرنسي المذكور أعلى.