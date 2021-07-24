عودة الدراسة حضوريا في السعودية 1443 تفاصيل تطعيم طلابة المدارس

عودة الدراسة حضوريا في السعودية 1443، أيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد ولذلك نجد عدد كبير من التساؤلات حول، هل يعود الطالب الي المدرسة بشكل نظامي، أم إن الدراسة هذا العام تستمر إلكترونيا مثل العام النصف السابقين، في الوقت نفسة نجد العديد من التساؤلات حول تفاصيل تطعيم طلابة المدارس، ومن ثم نوضح لحضراتكم إن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية أكدت علي، ضرورة عودة الدراسة بشكل حضوري أو وجاهي وفق معايير واشتراطات معينة، يأتي ذلك بعد إغلاق للفصول المدرسية دام لمدة عام ونصف بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد.

عودة الدراسة حضوريا في السعودية 1443

يعتبر قرار عودة الدراسة حضوريا في السعودية 1443، ليس من القرارات السهلة خاصة مع إستمرار تفشي الوباء العالمي المستجد، لذلك نجد الإهتمام بعملية تطعيم طلابة المدارس والتأكيد على ضرورة التحصل علي لقاحات كورونا المعلنة رسميا من قبل وزارة الصحة، في الوقت نفسة يجب تسجيل اللقاح للحاصلين عليها من خارج المملكة ومن ثم يتوجب مراعاة عدد من الشروط

إن تكون عودة طلاب المدارس الحكومي والخاص وفق أنظمة الأشغال التنظيمية التابعة لوزارة الصحة.

عودة الطلاب في كافة القطاعات التعليمية والمراحل التعليمية المختلفة وفق حالتهم الصحية.

مراعاة اخد لقاح covide 19 حسب ترتيبات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

ترك مسافات الأمان والتي تتراوح بين متر الي متريين.

الحرص علي تعقيم الأيدي بأستمرار وغسلها كل 20 دقيقة بالماء والصابون.

ارتداء القناع الخاص بالانف والف بصورة مستمرة.

حجز لقاح كورونا لطلاب المدارس

وخلال أيام قليلة من الآن تبدأ عودة الدراسة حضوريا في السعودية 1443، ومن ثم أكدت وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة علي اهمية تطعيم طلابة المدارس، بحيث يتم تسجيل الطلاب لتلقي اللقاح الكترونيا، علاوة على ذلك سوف يتلقي الطلاب بين 12_18 عام اللقاح، ونجد أن أعدادهم تصل الي 2,765,421 طالب وطالبة في مختلف أنحاء المدن، وهذا الأمر يقتضي تفعيل التعاون المشترك بين الأسرة والمدرسة و وزارة الصحة، حيث توفر وزارة الصحة اللقاح لجميع الطلاب، في الوقت نفسة يتوجب عليك التسجيل عبر رابط الموقع المخصص من قبل الوزارة لتلقي اللقاح، أو عن طريق تسجيل عبر تطبيق صحتي، بحيث يتم تحديد موعد تلقي الجرعة عبر رابط الموقع.