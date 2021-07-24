فيتنام توقف وسائل النقل العام فى العاصمة وتشدد إجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - شددت السلطات الفيتنامية الإجراءات التقييدية فى المدينتين الرئيسيتين بالبلاد، حيث قررت وقف وسائل النقل العام فى العاصمة هانوى وفرض إجراءات مشددة فى المركز الاقتصادى "هو تشى منه".





وقالت الحكومة الفيتنامية إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بعد تسجيل ارتفاع حاد فى عدد الإصابات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ووفقا للقرارات الحكومية الجديدة، بالإضافة إلى التدابير التقييدية القائمة، سيتم غلق محلات الأكل ويسمح فقط بتوصيل الطعام عند الطلب، وفرض حظر على جميع وسائل النقل العام، بما فيها سيارات الأجرة، ونقل الركاب على الدراجات النارية، ويُسمح بحركة المركبات العامة والمركبات الخاصة فقط لنقل الموظفين والعمال.

كما حثت السلطات الفيتنامية سكان العاصمة هانوى على عدم مغادرة منازلهم، إلا فى الحالات الضرورية مثل تلقى الخدمات الطبية أو شراء الطعام.

وبحسب وزارة الصحة الفيتنامية، فقد تم تسجيل نحو 4 آلاف إصابة فى اليوم السبت.

وأصبح المركز الرئيسى لتفشى وباء كورونا فى البلاد هو مدينة "هو تشى منه"، حيث انتشرت موجة جديدة من الإصابات إلى الجزء الجنوبى من البلاد التى تقع فيه هذه المدينة، وإلى العاصمة الفيتنامية هانوى.

وبلغ إجمالى عدد الإصابات فى فيتنام منذ بداية تفشى الوباء 86.957 إصابة، وتوفى 370 شخصا حتى الآن.