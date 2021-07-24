ميزانية الفاتيكان تكشف امتلاكها نحو 5 آلاف عقار بمختلف أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، على موقعها الإلكترونى، إلى أن المعلومات الجديدة جاءت فى وثيقتين، هما بيان مالى موحد للكرسى الرسولى عن عام 2020، وأول ميزانية عامة للإدارة المالية لممتلكات الفاتيكان، موضحة أن الإدارة المالية للفاتيكان تعمل بمثابة مكتب محاسبة عام، فيتكفل بالتعامل مع الاستثمارات والعقارات ويدفع المرتبات الشهرية والسنوية، ويعتبر أيضا مكتب مشتريات وقسم الموارد البشرية فى الفاتيكان.

ولفتت الصحيفة إلى أن الميزانية المفصلة للإدارة المالية للفاتيكان كشفت امتلاك الكنيسة لـ4.051 عقارًا فى إيطاليا، ونحو 1.120 عقارًا فى مختلف أنحاء العالم مثل لندن وجنيف وباريس، مع العلم أن تلك العقارات والممتلكات لا تتضمن سفارات الفاتيكان حول العالم.

وأضافت أن نحو 14% من ممتلكات الفاتيكان فى إيطاليا يتم تأجيرها بأسعار سوق العقارات، أما بقية الممتلكات فيتم تأجيرها بأسعار مخفضة لموظفى الكنيسة، مبينة أن نحو 40% من ممتلكات الفاتيكان فى إيطاليا عبارة عن مبانٍ مؤسسية، مثل المدارس والمستشفيات.