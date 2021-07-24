المنتخب السعودي الأولمبي ضد المنتخب الألماني.. موعد المباراة والتشكيل

المنتخب السعودي الأولمبي ضد المنتخب الألماني، حيث يستعد المنتخب السعودي الي مواجهة نظيره الألماني، حيث تقام المباراة مساء يوم الأحد الذي يوافق يوم 25 من شهر يوليو العام الحالي، وتلعب المباراة من ضمن المباريات الخاصة بالجولة الثانية وفق جدول المجموعة الرابعة، وتقام المباراة علي ملعب يوكوهاما الدولي الذي يقع في مدينة مدينة يوكوهاما اليابانية، وكان المنتخب السعودي قد خسر اللقاء السابق وهو اللقاء الأول في المجموعة ضد فريق كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما تفوق فريق البرازيل علي المنتخب الألماني بنتيجة 4-2، وسوف نوضح لكم موعد مباراة السعودية وألمانيا وتشكيل الفريق السعودي.

المنتخب السعودي الأولمبي ضد المنتخب الألماني

سيواجه المنتخب السعودي الأولمبي فريقي ألمانيا والبرازيل في يوم 25 ويوم 28 من شهر يوليو الجاري وتعد هي أقوي المباريات التي قد يواجهها المنتخب، ويحتل الآن المنتخب السعودي المركز الثالث بالمجموعة الرابعة دون أي نقاط متساوياً مع المنتخب الألماني بنفس المركز الأخير بنفس عدد رصيد النقاط، فيما تحتل البرازيل المركز الأول وكوت ديفوار المركز الثاني برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتعد هذه المجموعة بشكل عام من أقوي المجموعات بالبطولة نظراً لقوة الفرق المشاركة بها.

موعد مباراة السعودية وألمانيا

تلعب مباراة السعودية اليوم في يوم الأحد الموافق يوم 25/7/2021 علي ملعب يوكوهاما الدولي في تمام الساعة 2.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة، ويتم نقل المباراة علي تردد قناة beIN Sport HD المفتوحة علي القمر الصناعي نايل سات، ويعلق علي أحداث اللقاء المعلق الرياضي المعروف رؤوف خليف.

يلعب في حراسة المرمي: اللاعب محمد الربيعي.

يلعب في خط الدفاع: اللاعب ياسر الشهراني، اللاعب خليفة الدوسري، اللاعب عبد الباسط هندي، اللاعب سعود عبد الحميد.

يلعب في خط الوسط: اللاعب سالم الدوسري، اللاعب سلمان الفرج، اللاعب علي الحسن، اللاعب سامي النجعي.

يلعب في خط الهجوم: اللاعب خالد الغنام، اللاعب عبدالله الحمدان.

تشكيل المنتخب السعودي ضد ألمانيا

ويسعى المنتخب السعودي الي تحقيق نتيجة إيجابية في لقاءه من أجل تحسين ترتيبه بجدول المجموعة الخاصة به واحتلال مركز مؤهل للأدوار القادمة.