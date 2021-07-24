تعتبر خدمة الاستعلام عن حوالة دولية الراجحي من أبرز الخدمات التي يبحث عنها عملاء مصرف الراجحي، حتى يتمكنوا من إرسال واستقبال الأموال بسهولة، والحوالة الدولية عبارة عن تحويلات نقدية تتم من شخص داخل المملكة لشخص خارج المملكة عبر المصرف، وسوف نتعرف على الطريقة بالخطوات الآتية:-

كيفية الاستعلام عن حوالة دولية الراجحي

يمكن الاستعلام عن الحوالات الدولية للمصرف عبر طريقين فقد أتاح المصرف الاستعلام عن الحوالات الدولية بالطرق الآتية:

الاتصال على رقم 8001190088 ثم اتباع التعليمات .

ثم قم بإدخال تفاصيل الحوالة لتأكد من صحة المعلومات وانتظر حتى تصلك التفاصيل.

الاستعلام عن حوالة الراجحي الدولية إلكترونيًا

يمكن للعملاء الاستفسار عن الحوالة إلكترونيًا. وحدد البنك بعض الخطوات الواجب اتباعها على النحو الآتي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني بمصرف الراجحي.

ثم النقر على المنتجات والخدمات وانقر على خيار تتبع حوالتك من القائمة اليمنى.

ثم اختيار المصرف الذي قمت بإرسال الحوالة من خلاله.

وأدخل تفاصيل الحوالة والنقر على أيقونة البحث وتظهر لك تفاصيل الحوالة.

أن يكون الشخص المرسل أكبر من 18 عام.

يكون لدى العميل حسابًا جاريًا في مصرف الراجحي.

التوقيع على طلب الحوالة ويطابق التوقيع بالحساب الجاري.

يتم استلام الحوالة بنفس العملة المرسلة إليه.

وإذا رغب العميل في تغير العملة المُرسلة لعملته، فسوف يحصل على نفس القيمة في يومها وليس قيمة العملة في اليوم المرسلة فيه.

شروط إرسال واستقبال حوالة الراجحي الدوليةخطوات إرسال حوالة الراجحي الدولية

لعمل حوالة دولية اتبع الخطوات الآتية لإرسال الحوالة عبر جهاز الصراف الآلي:

قم بإدخال البطاقة وكتابة الرقم السري.

من الخيارات أمامك اختر خدمة التحويل ثم النقر على التحويل السريع.

ثم حدد الشخص المرسل إليه الحوالة وإدخال نوع العملة المستخدمة وقيمة المبلغ المراد تحويله.

ثم النقر على موافق ونكتب الغرض من التحويل ثم النقر على أيقونة التأكيد.

ويمكن إرسال الحوالة باستخدام تطبيق الراجحي بالخطوات الآتية: