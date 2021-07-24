 زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب المحيط الهادئ 

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالًا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة المحيط الهادئ.

ووفقا للهيئة، وقع الزلزال على عمق 11.1 كيلومتر في منطقة أرخبيل كرماديك، والتي تعتبر جزءا من نيوزيلندا.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب جنوب العاصمة الفلبينية.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن وقوع أضرار مادية أو وقوع إصابات جراء الزلزال.