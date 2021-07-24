الصين تلغى رحلات جوية وتحرك السفن مع اقتراب الإعصار «إن- فا»

جدة - نرمين السيد - ألغت بكين رحلات الخطوط الجوية فى شرق الصين، وأمرت سفن الشحن بالخروج من المنطقة، اليوم السبت، تزامنا مع تحرك إعصار "إن- فا" باتجاه البر الرئيسى للصين، بعد هطول أمطار على تايوان.





وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الصينية أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار ساحل مقاطعة تشجيانج بجنوب شنغهاى بعد ظهر غد الأحد أو مساء اليوم السبت، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وذكر مكتب الأرصاد الجوية بتايوان أن رياح العاصفة بلغت سرعتها 155 كيلومترا فى الساعة، مع هبات رياح وصلت سرعتها إلى 191 كيلومترا فى الساعة، بينما تحركت العاصفة إلى الشمال الغربى بعيدا عن تايوان.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن السلطات أصدرت أوامر بإغلاق المدارس والأسواق والشركات فى تشجيانج، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق حركة المرور على الطرق عند الضرورة.

وذكرت صحيفة "تشجيانج ديلى" على موقعها فى الإنترنت أن المطار فى عاصمة المقاطعة هانجتشو، جنوب غرب شنغهاى، ألغى 90 بالمئة من الرحلات الجوية، وتم إجلاء سفن الحاويات الكبيرة من ميناء يانجشان فى شنغهاى، أحد أكثر مراكز الشحن ازدحاما فى العالم.

ونقل عن إدارة الموانئ قولها إن سرعة الرياح قبالة الساحل كانت من 89 إلى 102 كيلومتر فى الساعة (55 إلى 65 ميلا فى الساعة) وسوف تتسارع.

وقالت وكالة "شينخوا"، نقلا عن شركة "تشاينا ريالواى شنغهاى غروب" إن خدمة القطارات فى أجزاء من منطقة دلتا نهر اليانغتسى حول شنغهاى ستتوقف من السبت إلى الخميس.

وتسبب الإعصار "إن- فا" فى حدوث أمواج بحرية عالية وأمطار غزيرة فى تايوان، ولكن لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات.