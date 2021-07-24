وقال المسؤول الأمريكى إن ويندى شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكى، ستقدم التعازى للشعب الصينى خلال الزيارة التى من المقرر أن تقوم بها إلى بكين، غدا الأحد.
وتابع: "ستستغل شيرمان زيارتها المقبلة إلى الصين لتقديم التعازى للصين، إثر الفيضانات التى تتعرض لها الدولة الآسيوية".
وقال المسؤول الأمريكى الرفيع، إن نائبة وزير الخارجية ستعبّر عن تعازيها للشعب الصينى إثر فقد الأرواح ووجود العديد من المفقودين فى الفيضانات التى شهدتها البلاد.
ووفقا لإحصائيات، أمس الجمعة، فإن عدد ضحايا الفيضانات فى مقاطعة هينان وصل إلى 51 شخصا.
وتشير تقديرات السلطات الصينية إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء الفيضانات تقدر بـ 10 مليار دولار أمريكى.
وحدثت الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها مقاطعة هينان، ونتج عنها تضرر مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، بينما تم إجلاء مئات الآلاف من المواطنيين إلى مناطق آمنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعزى الصين فى ضحايا الفيضانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.