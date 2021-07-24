تحذيرات من أمطار غزيرة وجريان عال للمياه وعواصف بالسودان

جدة - نرمين السيد - حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية فى السودان، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وعواصف رعدية، تضرب ولايات: البحر الأحمر، الجزيرة، سنار، القضارف، كسلا، النيل الأبيص، جنوب كردفان، جنوب وغرب دارفور.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أوضحت الوحدة أنه ربما تتسبب هذه الأمطار فى جريان عال للمياه فى الأودية والمناطق المنخفضة اعتباراً من ظهر اليوم إلى صباح الاثنين المقبل. ودعت الوحدة السودانية مستخدمى طرق المرور السريع القيادة بحذر وقاطنى المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة وعلى المواطنين مراعاة وتنظيم انشطتهم الخارجية بحسب التنويه.

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