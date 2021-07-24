بعد فضيحة بيجاسوس.. العفو الدولية تحض على وقف بيع تقنيات التجسس

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تقرير للموقع الإلكترونى الإسرائيلى "i24 news"، اليوم السبت، أن المنظمة الدولية ترى أن استخدام بعض الحكومات حول العالم برنامجا إسرائيليا للتجسس على رؤساء دول ونشطاء وصحفيين كشف أزمة حقوق إنسان عالمية، محذرة من آثار مدمرة لصناعة برامج التجسس على حقوق الإنسان حول العالم.
وأفاد الموقع بأن برنامج بيجاسوس التابع لمجموعة "NSO" الإسرائيلية، فى حالة من الفضيحة الكبرى، خاصة بعد تسريب قائمة طويلة تضم نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية.
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