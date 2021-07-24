الصحة العالمية: اللقاحات حلال وتتوافق مع الشريعة الاسلامية

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال، ولا تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع كان.
وقالت في صحفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية.
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