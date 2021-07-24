خدمات نظام نور السعودي وخطوات التسجيل في Noor التعليمي للطالب وولي الأمر

خدمات نظام نور السعودي ؛ يعتبر نظام نور أحد أهم الأنظمة التي ساهمت كثيرًا في تقديم جميع الخدمات الخاصة بقطاع التعليم سواء مُعلمين او طُلاب أو أولياء أمور، الآن يمكن بخطوة واحدة معرفة كل شيء عن الطالب وأخبار التعليم بخطوة واحدة فقط، ولأنه من الأنظمة الرائدة في المملكة العربية السعودية وتجربة ناجحة يجب أن تدرس في جميع البلاد الأخرى، هو موضوع مقالنا اليوم، سنتعرف على أبرز المعلومات عنه.

خدمات نظام نور السعودي

تم تأسيس نظام نور حتى يكون مثل الشبكة العنكبوتية التي تربط كل المؤسسات التعليمية معًا، فهو يسمح بمتابعة الإدارات بعضها البعض، بجانب الإشراف المدرسي من الوزارة.

وتقديم كل التقارير اللازمة سواء عن المعلمين، أو الطلاب، وتلك هي أبرز الخدمات التي يقدمها نظام نور السعودي ومزاياه القوية:-

يمكن لولي الأمر متابعة سير الطالب التعليمي سواء في الحضور أو الغياب أو معرفة الدرجات.

يُتيح النظام إمكانية التقديم في رياض أطفال أو المرحلة الابتدائية بكل سهولة.

بالإضافة لإرفاق جميع المستندات المطلوبة، مما يساعد في إنهاء الخطوات في أقصر وقت.

معرفة نتائج الاختبارات الشهرية أو نصف أو آخر العام مع إمكانية طباعتها أيضًا.

يوفر نظام نور جميع الخدمات التي يحتاج لها المعلم او الطالب أو ولي الأمر بخطوات سهلة يمكن القيام بها في خلال دقائق معدودة.

خطوات التسجيل في نظام نور السعودي

من أجل الاستفادة من كل الخدمات المقدمة من نظام نور السعودي، يجب التسجيل في النظام، مع الحرص على أنه يجب التحديد.

إن كان التسجيل (طالب، معلم، ولي أمر)، من خلال الدخول على الموقع الرسمي ثم إتباع هذه الخطوات التالية لتسجيل حساب ولي أمر:-

ثم اختيار رابط التسجيل لولي الأمر والتي تكون موجودة في أسفل الصفحة (تسجيل ولي أمر جديد).

يتطلب إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة إن كان ولي الأمر مقيم.

ثم كتابة اسم المستخدم، وسيتم تعبئة خانة رقم الهوية أو رقم الإقامة بشكل تلقائي.

ثم الضغط على أيقونة التالي لتغيير الصفحة.

سيتطلب كتابة رقم الهوية مرة أخرى أو كتابة رقم الإقامة الخاصة بالطالبة.

ثم توضيح صلة القرابة للمستخدم إن كان هو ولي الأمر الطالب.

كتابة تاريخ ميلاد الطالب.

ثم الضغط على آخر خيار (تدقيق).

حتى يتم مراجعة البيانات المدخلة.

خَطوات تَحديث بيانات ولي الأمر على نظام نور

بَعد إتمام التسجيل في نظام نور، يُمكن لولي الأمر القيام بالتَحديث على بياناته في خطوات بسيطة عن طريق الدخول على موقع نور والمرور بهذه الخطوات:-