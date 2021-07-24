جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ضبط 5 متسللين من الأردن

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، فى منشور عبر "تويتر"، أنه "خلال ساعات الليلة الماضية رصدت قوات جيش الدفاع 5 مشتبه فيهم، تسللوا من داخل الأراضى الأردنية إلى داخل إسرائيل".





وأضاف أدرعى فى تغريدته، أن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم الذى لم يكن مسلحًا"، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقوم بأعمال تمشيط واسعة، وقامت "بإغلاق بعض الطرقات للعثور على بقية المشتبه فيهم". وكان جيش الاحتلال أعلن، الخميس الماضى، اعتقال شخصين "تسللا إلى داخل إسرائيل" من الحدود اللبنانية، وذلك بعد مطاردة واسعة استمرت ساعات.

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