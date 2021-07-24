الإكوادور: ارتفاع حصيلة قتلى أعمال الشغب فى السجون إلى 27 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصلحة السجون الوطنية فى الإكوادور، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى جراء أعمال شغب فى سجنين إلى 27 قتيلاً على الأقل، منهم 19 نزيلاً فى سجن كوتوباكسى، و8 آخرين فى سجن جواياكيل.





وبحسب التقارير الرسمية، أُصيب العشرات من السجناء، ونحو 10 من ضباط الشرطة فى أعمال الشغب التى ألقى فيها رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، باللائمة على العصابات الإجرامية التى تعمل من السجون فى أمريكا اللاتينية. وأعلن لاسو، حالة الطوارئ فى السجون، وعزل مدير مصلحة السجون وعين ضابطاً برتبة جنرال خلفاً له وحسبما أفادت مصلحة السجون الإكوادورية، فر العديد من السجناء من سجن كوتوباكسى خلال أعمال الشغب، إلا أنه تم اعتقال 86 منهم مرة أخرى. كما وجّه مكتب المدعى العام اتهامات لـ74 منهم الآن.

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