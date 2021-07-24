بالفيديو.. وصول دبين من لبنان إلى الولايات المتحدة

وصل دبان مهددان بالانقراض إلى الولايات المتحدة قادمين من إحدى حدائق الحيوان في لبنان، في محاولة لإنقاذهما بعد أن عانا مشاكل صحية.

وتم تخدير الدبين قبل شحنهما ونقلهما إلى مطار بيروت، حيث كانا يقيمان في حديقة حيوان بمدينة صور جنوبي لبنان، لأكثر من 10 سنوات.

وعانى الدبان هومر وأوليسيس من سوء التغذية كما نقص وزنهما كثيرا مؤخرا، الأمر الذي دفع منظمات تعنى بحقوق الحيوانات لإقناع مالك الحديقة بضرورة نقلهما لمكان أفضل.

وغادر الدبان مطار بيروت الدولي على متن الخطوط الإماراتية، ومن دبي انتقلا إلى الولايات المتحدة، وفقما أكده مسؤولو المنظمة المشرفة على نقلهما لـ"دوت الخليج".

والحيوانان من فصيلة الدببة السورية البنية المهددة بالانقراض، التي كانت تظهر كثيرا في وقت سابق في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وأدهشت لقطات صورت عام 2004 الرأي العام اللبناني ومحبي الحيوانات، بعدما شوهد دب سوري للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.

وأثرت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، التي تعتبر الأسوأ في التاريخ الحديث للبنان، على حدائق الحيوانات، حيث تعاني الحيوانات الموجودة فيها سوء تغذية وظروفا سيئة.

ولم يعد بمقدور كثيرين من أصحاب حدائق الحيوانات في لبنان تأمين المستلزمات الضرورية للحيوانات المفترسة والنادرة والطيور، خصوصا الغذاء واللحوم بعد ارتفاع سعرها بشكل قياسي.