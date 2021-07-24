الجمهوري فورتينبري : ناقشنا مع الملك قضايا أمنية وأهمية المشاريع الزراعية

دوت الخليج :- عبر عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الجمهوري جيف فورتينبري عن سروره بلقاء جلالة الملك. وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر،”بحثنا العلاقة القوية التي تجمع الشعبين الأردني والأمريكي”. وأضاف “كما ناقشنا مجموعة من القضايا الأمنية وأهمية المشاريع الزراعية المشتركة.” كان جلالة الملك قد التقى مساء الخميس بقيادات في مجلس النواب الأمريكي وعدة لجان فرعية.

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