كيفية الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعي والتعرف على المنصات الجديدة

تمويل بنك التنمية الاجتماعي من أكثر التمويلات التي يبحث عنها المواطن السعودي، فقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن توفير التمويل الاجتماعي للفئات ذو الدخل المحدود والمنخفض بهدف مساعدتهم على العيش في حياة كريمة، بالإضافة إلى أن البنك قد أعلن عن إطلاقه عدداً من المنصات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها ومن منصة استطلاع، منصة جادة، بالإضافة إلى بوابة الجهات الحكومية، ونوضح من خلال هذا المقال كل ما يتعلق بكل من هذه المنصات، وخطوات الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعي.

تمويل بنك التنمية الاجتماعي:

قام بنك التنمية الاجتماعي بتوفير العديد من التمويلات التي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة منها ومن هذه التمويلات:

تمويل الأسرة

تمويل الزواج

تمويل الترميم

كنف

آهل

ونوضح من خلال هذا المقال الهدف من كل تمويل وكيفية الحصول عليه بالخطوات ورابط التسجيل.

تمويل الأسرة وخطوات التقديم:

يعد تمويل الأسرة من أكثر التمويلات الاجتماعية التي يبحث عنها المواطن (رجال أو نساء)، حيث يتيح هذا التمويل منح الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، ويتم التقديم على هذا التمويل للاستفادة منه من خلال بعض الخطوات المتبعة، وهي (الدخول على الرابط الرسمي بنك التنمية الاجتماعية ثم اختيار أيقونة التمويل الاجتماعي، وبعد ذلك يقوم المستفيد باخيتار نوع التمويل “تمويل الأسرة”، ثم الضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني، تظهر بشكل تلقائي بوابة جديدة للنفاذ الوطني الموحد).

تمويل الزواج:

يعد هذا التمويل من أكثر عمليات البحث من قبل الشباب المقبلين على الزواجـ وذلك باعتباره يقدم العون للشباب لتسهيل الزواج في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وخاصة في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة كورونا، وقد اشترط بنك التنمية الاجتماعية أنه يحق للشباب الحصول على هذا التمويل في حالة أن الدخل الشهري يقل عن 12.500 ريال سعودي، ويتم الحصول عليه بنفس خطوات أي تمويل أخر من خلال الدخول على الرابط الرسمي بنك التنمية الاجتماعية.

تمويل الترميم:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية منذ فترة عن تمويل الترميم حيث يساعد الفئات التي تحصل على هذا التمويل متطلباتهم المعيشية والأسرية، ففي حالة أن البيت قابل للسقوط أو أنه يحتاج إلى الترميم فهنا هذا التمويل يساعده على الترميم، وتكون شروط هذا التمويل مثل شروط تمويل الأسرة.

تمويل آهل:

يعد مبادرة آهل من المبادرات التي شهدت إقبالاً هائلا من قبل المواطنين، فهي تتيح فكرة الاستفادة من هذا التمويل علماً بأن قيمة القرض يتراوح بين 18 ألف ريال سعودي كحد أدنى و60 ألف ريال سعودي كحد أقصى بدون فوائد أو رسوم، ويجب توافر الشروط التي أوضحها البنك وهي (أن يكون المتقدم سعودي الجنسية – يشترط مرور سنة على إغلاق التمويل السابق).

الدخول على الموقع الرسمي بنك التنمية الاجتماعية.

الانتقال إلى صفحة التقديم

ضرورة تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

ضرورة التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح على أن يكون متوافق مع مركز المعلومات الوطني.

في حال المطابقة يتم جلب معلومات المواطن من جهات الحكومية

يستكمل المواطن البيانات المطلوبة للتقديم على طلب القرض

يحدد النظام موعداً للمواطن لإرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد.

يتم معالجة الطلب داخلياً في البنك، وتحويل مبلغ القرض لحساب المواطن البنكي

يتم تحصيل الأقساط عبر نظام سداد، أو بالخصم المباشر من راتب الموظف الحكومي من خلال التواصل مع جهة عمله

خطوات الحصول على قروض بنك التمية الاجتماعية:منصة استطلاع من بنك التنمية الاجتماعية:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق منصة جديدة تسمى منصة استطلاع فيكون من اختصاصها هو النظر في استطلاعات الرأي بشكل عام والجهات الحكومية والإشراف عليها، وقد أتيحت هذه المنصة لكافة جهات العمل الحكومي والخاص، فهي تمد من أجل المشاريع واللوائح وما في حكمها ذات صلة بالشئون الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى إنه ساهم في بناء بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.