بايدن يوافق على 100 مليون دولار لتمويل احتياجات لاجئى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وافق الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، على تخصيص 100 مليون دولار من صندوق طوارئ خاص لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين الأفغان وغير المتوقعة الناجمة فى أفغانستان، بما فى ذلك الأفغان المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة هجرة خاصة، حسبما أعلن البيت الأبيض.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال البيت الأبيض إن "بايدن وافق أيضًا على صرف 200 مليون دولار فى صورة خدمات ومهمات من مخزونات الهيئات الحكومية لتلبية نفس الاحتياجات". وتستعد الولايات المتحدة لبدء إجلاء الآلاف من المتقدمين الأفغان للحصول على تأشيرات هجرة خاصة والمهددين بتعرضهم للانتقام من مقاتلى طالبان بسبب عملهم لصالح الحكومة الأمريكية. وبحسب الوكالة، فمن المتوقع نقل الدفعة الأولى من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعائلاتهم قبل نهاية الشهر إلى قاعدة "فورت لى" العسكرية الأمريكية فى ولاية فرجينيا، حيث تتم المعالجة النهائية لطلباتهم للحصول على تأشيرة. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت يوم الإثنين الماضى، أنه يمكن نقل نحو 2.500 أفغانى إلى المنشأة الواقعة على بعد 48 كيلومترا جنوبى ريتشموند، فيما تقوم إدارة بايدن بمراجعة منشآت أمريكية أخرى، حيث يمكن استيعاب المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة خاصة.

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