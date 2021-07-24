السودان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، أمس الجمعة، أهابت الغرفة بأعضاء لجان التغيير والخدمات، ولجان الجسور الواقية بالمحلية، وشباب لجان المقاومة، والمواطنين كافة، بأخذ الحيطة ووضع التحوطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، ناشدت الغرفة المواطنين على امتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أى جداول، إلا بإشراف اللجان المسئولة عن الجسور على امتداد النيل، حفاظًا على القرى والمزارع والممتلكات.

وأكدت الغرفة ثقتها التامة فى قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسئولية فى حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد، حتى يمر هذا الموسم على خير وسلام.