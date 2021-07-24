كبسولات قهوة على الطريق.. وفيديو لتهافت سائقين على "الكنز"

تهافت سائقون على حمولة من كبسولات القهوة من ماركة "نسبريسو" سقطت من شاحنة تعرضت لحادث مروري على طريق في شمال شرق فرنسا.

وحمّل بعض السائقين علبا عدة من كبسولات القهوة، وفق الشرطة الفرنسية.

ونقلت "فرانس برس" عن الضابط في شرطة المرور بمدينة ريكسايم، إيريك شوفالييه، قوله إن "شاحنة تفادت الاصطدام باثنتين أخريين أمامها لم تلاحظ وجودهما من قبل، لكن جانبها الأيمن تهشّم فسقطت منها كبسولات نسبريسو على امتداد 400 إلى 500 متر".

وأضاف: "راح الناس يجمعون الكبسولات، لكن الأمر لم يدم طويلا لأن الدرك وصل إلى الموقع. ونظرا للكلفة الباهظة لهذه الماركة، فهم قرروا ألا يحرموا أنفسهم منها".

وأظهر تسجيل مصوّر نشر على حساب "أنفو ترافيك ألزاس" في "تويتر" السائقين وقد توقفوا على قارعة الطريق لجمع الكبسولات، وقد عاد البعض منعهم متأبطا أكثر من علبة.

وبالرغم من تهوّر السائقين، فإنه لم تسجل أي إصابة ولم توقف الشرطة أحدا.