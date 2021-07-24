استشهاد فلسطينى وإصابة 320 آخرين فى مواجهات مع قوات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلى، قتل الشاب الفلسطينى محمد منير التميمى، وعمره 17 عامًا، فى قرية النبى صالح شمالى غربى رام الله خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية.
وبحسب الهيئة، أُصيب جنديان من الجيش الإسرائيلى بجروح طفيفة أثناء صدامات مع مئات الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة، مضيفة أنه تم التصدى لهم باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات.
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