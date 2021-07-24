طوكيو.. التونسي الجندوبي يبلغ نهائي وزن 58 كغم في التايكوندو

تأهل التونسي محمد خليل الجندوبي إلى نهائي وزن 58 كيلوغراما في التايكوندو، بأولمبياد طوكيو، بعد فوزه في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة في طوكيو حاليا.
وتغلب محمد خليل الجندوبي في الدور نصف النهائي على الكوري الجنوبي جانج جون بطل العالم 2019 والمصنف الأول عالميا اليوم السبت.
وانتصر الجندوبي، البالغ من العمر 19 عاما، بنتيجة 25-19 بعدما أحرز 10 نقاط في آخر دقيقة من المباراة التي فرض سيطرته عليها منذ الجولة الثانية، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
ويلعب الجندوبي في الدور النهائي لهذا الوزن في وقت لاحق من اليوم السبت ضد الإيطالي فيتو ديلاكيلا أو الأرجنتيني لوكاس لاوتارو غوزمان.
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