الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية إلى 76 قتيلاً

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، مازالت الأمطار الغزيرة تجتاح ولاية مهارشترا الواقعة غربًا متسببة بانزلاقات تربة وسيول وانهيار مبنى.

وفى بيان لها، قالت حكومة ولاية مهارشترا، إن "الأمطار الغزيرة التى هطلت على أنحاء مختلفة من الولاية وترافقت أحيانًا مع ارتفاع المد وفيضان السدود، أدت فى مناطق مختلفة إلى سيول وفيضانات فى مناطق عدة".

كما أكدت حكومة الولاية أن 59 شخصًا لازالوا فى عداد المفقودين بعدما تسببت الأمطار التى تتساقط منذ أول أمس الخميس، فى انهيار مبنى فى بومباى وفى انزلاقات تربة، وطمرت عشرات المنازل.