الهند تسجل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 31 مليون و332.159 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد إلى 420.016 وفاة​​​.

وأشارت بيانات الصحة إلى تعافى أكثر من 30.5 مليون شخص فى الهند منذ بداية تفشى الوباء.