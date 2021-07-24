“بحساب الوزارة” موقع tansiksec.emis.gov.eg تقديم الأول الثانوي (عام – تجاري – صناعي)

موقع tansiksec.emis.gov.eg لتقديم الطلاب للصف الأول الثانوي للتعليم الثانوي العام والصناعي وكذلك التجاري، حسب الدرجات، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني لمدارس الدولة بالقطاع العام مع ذكر العديد من التفصيلات التي يسأل عنها الطلاب وكذلك مع شرح كافة الخطوات اللازمة.

موقع وزارة التعليم في مصر

وقد أنهى طلاب المدارس في القطاع الحكومي امتحانات الإعدادية ورقيا بنجاح بالرغم من العديد من الصعوبات وارتفاع نسب الإصابات اليومية بفيروس كرونا كما أعلنت وزرة الصحة، وتم الإعلان بنجاح لنتائج الطلاب في الشهر الماضي، وبعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني وكذلك انتهاء تقديم التظلمات على نتائج الطلاب قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل الإلكتروني لنقل الطلاب من التعليم والمدارس الإعدادي إلى المدارس الثانوية.

التسجيل الإلكتروني للطلاب

أقرت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية التسجيل الإلكتروني للطلاب عبر الرابط الرسمي الموحد لتنسيق المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، حيث يعتبر التسجيل الإلكتروني من افضل أنواع التسجيل والذي يضمن الدقة والشرعة وتوفير الوقت، وكذلك تحرص وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع وزارة الصحة على عدم الاختلاط والتباعد الاجتماعي بين الطلاب منعا لانتشار فيروس كرونا، وكان التسجيل الإلكتروني هو البديل الآمن للطلاب واولياء الأمور، على أن يتم قبول الطلاب إلكترونيا بالمدارس ويمكن للطلاب معرفة ذلك، وعليهم التوجه فيما بعد إلى المدارس بالمستندات الورقية، حيث يقوم الطالب بسحي الملف من المدرسة الإعدادية إلى المدرسة الثانوي مع تقديم المستندات الجديدة اللازمة للتسجيل الجديد، وتقوم الوزارة بتقنين التقديم الورقي للمدارس منعا للتكدس.

موعد تسجيل موقع tansiksec.emis.gov.eg للصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية المواعيد الرسمية لتسجيل الطلاب عبر موقع التنسيق الحكومي، حيث أعلنت تفعيل رابط تسجيل الطلاب ابتداء من 25 يوليو 2021 ويستمر التسجيل الإلكتروني حتى العاشر من الشهر المقبل، على أن يتم الإعلان عن قبول الطلاب بالمدارس ليتم تحديد موعد للتوجه بباقي مستندات التسجيل إلى المدرسة التي يرغب الطالب بالتسجيل فيها.

يقوم الطالب بالدخول على موقع tansiksec.emis.gov.eg. يختار الطالب التسجيل بحساب الوزارة. يتم تسجيل البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور. يقوم الطالب بتسجيل الدخول. يتم التسجيل بحساب الطالب. يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي وكود الطالب.

خطوات تسجيل الأول الثانوي 2021