بكين تفرض عقوبات على وزير التجارة الأميركي السابق روس وآخرين

فرضت الصين عقوبات على أفراد أميركيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، ردا على العقوبات الأميركية على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ.

وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذا لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو، وتأتي قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

كما فرضت الصين عقوبات على ممثلين حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات من بينها لجنة الكونغرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأميركية الصينية.

ومن بين المؤسسات الأخرى التي ورد ذكرها المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونغ كونغ الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "أعد الجانب الأميركي ما يسمى بتقرير النشاط التجاري والأعمال في هونغ كونغ وهو ما أساء على غير أساس إلى البيئة التجارية في هونغ كونغ، كما فرض عقوبات بلا سند من القانون على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ ".

ومضت الوزارة قائلة "هذه الأعمال انتهكت القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية بصورة خطيرة، ومثلت تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إيجاز صحفي دوري إن الولايات المتحدة "لا تبالي" بالإجراء الصيني الذي جاء بعد أن أصدرت واشنطن تقرير الأعمال الخاص بهونغ كونغ في الأسبوع الماضي وفرضت عقوبات على مزيد من المسؤولين الصينيين بسبب حملة بكين على الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.