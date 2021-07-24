"علي ونور" على القمة.. سر هيمنة الفراعنة على لعبة الاسكواش

شهدت بطولة العالم للاسكواش منافسة شرسة بين أبرز الأسماء في اللعبة قبل أن تفرض مصر سيطرتها بنهاية المطاف في مسابقات الرجال والسيدات بفوز كلا من علي فرج ونور الشربيني باللقب الثمين.

وأظهر الفراعنة هيمنة على البطولة التي أقيمت في شيكاغو بعد وصول 4 لاعبين من مصر إلى النهائي حيث واجهت الشربيني زميلتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا كما التقى فرج بزميله محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا.

ويتحدث عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش لموقع "دوت الخليج" عن الإنجازات المصرية في اللعبة قائلا: "التربع على عرش الاسكواش جاء بعد سنوات من الجهد المتواصل، سعيد بما تحقق حتى الآن وأتمنى الاستمرار على القمة والحفاظ عليها بشتى الطرق".

ويضيف خليفة لموقع "دوت الخليج": "مصر تمتلك مواهب كبيرة في الاسكواش، عندما أشاهد علي فرج أرى لاعب متكامل لديه إمكانيات فنية رائعة وسرعة بديهة وتركيز في التعامل مع الكرة طوال المباريات، يبتعد أحيانا بسبب الإصابات لكنه يعود سريعا إلى أجواء البطولات".

ويتصدر علي فرج التصنيف العالمي للاسكواش منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وسبق أن حصل على بطولة العالم في عام 2019 وعدد من الألقاب الهامة مثل بطولة السويد المفتوحة والجونة الدولية فضلا عن لقب أمريكا المفتوحة للاسكواش.

ويتابع رئيس الاتحاد المصري للاسكواش لموقع "دوت الخليج": "نور الشربيني أيضا لاعبة من طراز فريد، قدرات عالية وثبات انفعالي نادر، باتت تجمع بين الموهبة الطاغية والخبرة نتيجة لحصولها على ألقاب عديدة".

ودونت الشربيني اسمها في تاريخ الاسكواش بعد فوزها ببطولة العالم للمرة الخامسة بمسيرتها منذ اقتنصت اللقب في عام 2015 لتتوالى النجاحات فيما حافظت على المركز الأول بالتصنيف العالمي رغم المنافسة القوية، كما حصلت في عام 2019 على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للرياضيين من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وعن أسرار تفوق مصر في الاسكواش يوضح خليفة أن جميع الدول أدركت قيمة اللاعب المصري لذلك يرى القلق على وجوه المنافسين في البطولات المختلفة الخاصة بالناشئين والكبار عند مواجهة الفراعنة مشيرا إلى اهتمام الاتحاد المصري بزرع روح الانتصار لدى اللاعبين في سن صغير.

ويردف خليفة: "وجود أسماء مصرية لامعة في عالم الاسكواش يمنح الصغار دوافع من أجل الوصول إلى المكانة نفسها والبحث دائما عن الألقاب والفوز بالبطولات والرغبة في اختراق الصفوف للانضمام إلى الكبار، لذلك تملك مصر العديد من الأجيال القوية في اللعبة".

ويسترسل رئيس اتحاد الاسكواش المصري لموقع "دوت الخليج": "أيضا يكتسب الناشئين خبرات واسعة من التدريب رفقة أبطال مصر في الاسكواش أمثال نور الشربيني وعلي فرج ومحمد الشوربجي ونوران جوهر ومصطفى عسل وغيرهم، وتلك فرصة لا تتاح للكثير من اللاعبين في العالم".

ويُشير خليفة لموقع "دوت الخليج" إلى جهود الدولة في انتشار اللعبة بأنحاء مصر من خلال تشييد الملاعب وتوفير الأدوات الرياضية الخاصة بالاسكواش فضلا عن دعمها بعدد من المدربين وأصحاب الخبرات من اللاعبين القدامى والأبطال السابقين لضخ دماء جديدة من ربوع الجمهورية.

ويذكر خليفة لموقع "دوت الخليج": "اللعبة بدأت في القاهرة والإسكندرية لكن السنوات الأخيرة شهدت تواجد في طنطا وبورسعيد ونجع حمادي والمنيا بجانب الجونة والغردقة وشرم الشيخ، ولدينا خطة للوصول إلى مدن ومحافظات أخرى في الفترة القادمة".

ويؤكد خليفة أن مصر حريصة على تمرير خبراتها في الاسكواش إلى جميع الدول ويتحدث عن ذلك لموقع "دوت الخليج": "قمنا بتوقيع بروتوكول مع الصين وآخر مع روسيا من أجل توافد عدد من اللاعبين للقاهرة لخوض تدريبات تحت إشرافنا فضلا عن إرسال مدربين مصريين إليهم لتعليم الناشئين فنون اللعبة".

وعن عدم انضمام الاسكواش إلى الألعاب الأولمبية حتى الآن يقول خليفة لموقع "دوت الخليج": "ترفض اللجنة الأوليمبية الدولية الخطوة لأسباب فنية مثل صغر حجم الكرة وكثرة مناقشات اللاعبين مع الحكام لكني غير راضي عن تجاهل اللعبة، الاسكواش رياضة تستحق التواجد في منافسات الأولمبياد لكن بعض الدول لا ترغب لعدم توافر أبطال لديها".

ويختتم رئيس الاتحاد المصري للاسكواش حديثه لموقع "دوت الخليج" منوها إلى أن هناك جهود دائمة لاحتفاظ مصر بالقمة من خلال تطبيق أساليب جديدة وتنفيذ برامج فنية تعمل على تحسين أداء كافة عناصر اللعبة ومنح الخبرة لأكبر عدد ممكن من عشاق تلك الرياضة الممتعة.