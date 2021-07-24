أسعار شاشات التلفزيون من لولو ماركت ومفاجأة ضمن العروض حتى 27 يوليو

أسعار شاشات التلفزيون من لولو ماركت يبحث الكثيرون عن عروض شاشات لولو ماركت. فيعتبر لولو هايبر ماركت من الأسواق الأكثر شهرة خاصة داخل المملكة العربية السعودية والمعروف بعروضه المميزة التي تجذب انتباه جميع العملاء بمختلف الفئات وكذلك الأعمار. فلا تقتصر عروض لولو على الشاشات فقط بل يتميز بعروض الجوالات وكذلك عروض اللاب توب الرائعة وعروض المواد الغذائية كخصومات اللحوم المذهلة وغيرهم الكثير. وسنعرض سويا خلال هذه المقالة مجلة عروض لولو ماركت علي شاشات التلفزيون.

أسعار شاشات التلفزيون من لولو هايبر ماركت

يتميز lulu hyper market لولو ماركت بعروضه المستمرة التي تهدف إلى جذب الانتباه وتحقيق متطلبات جميع الفئات. ولذلك يقدم لولو هايبر ماركت عروض علي الشاشات الذكية حتى 27 يوليو 2021 وهي كالآتي:

شاشات ال جي LG من لولو السعودية

أولا شاشة 55 بوصة 55NANO75VPA بسعر 3899 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال.

ثانيا شاشة 65 بوصة بسعر 6499 ريال سعودي بدلا من 12999 ريال.

ثالثا شاشة 55 بوصة 55UP7750PVB بسعر 3299 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال.

رابعا شاشة 55 بوصة 55UP7550PVG بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 4699 ريال.

خامسا شاشة 50 بوصة 50UP7550PVG بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال.

أخيرا شاشة 70 بوصة بسعر 4599 ريال سعودي بدلا من 6899 ريال.

يقدم شاشة 75 بوصة بسعر 4399 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال.

وشاشة 65 بوصة بسعر 2699 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال.

كذلك شاشة 58 بوصة بسعر 2199 ريال سعودي بدلا من 2699 ريال.

وأيضا شاشة 55 بوصة بسعر 2299 ريال سعودي بدلا من 2499 ريال.

أخيرا شاشة 75 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 6599 ريال.

شاشات سكاي وورث skyworth من لولو ماركتمفاجأة لولو هايبر على عروض شاشات التلفزيون

لا يقتصر لولو هايبر ماركت على تقديم عروض علي المنتجات فقط بل دائما ما يفاجأ عملاءه الكرام بالعروض أوالمفاجآت ولذلك يقدم مفاجأة على شاشات التلفزيون وهي التوصيل المجاني لأي مكان داخل المملكة العربية السعودية حتى يسهل على عملاءه الطلب والشراء.