نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع منصة داري dari iq استمارة توزيع الأراضي لتقديم وتسجيل وتعديل قطع الأراضي إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن رابط موقع منصة داري dari iq وهو الرابط الذي يمكن من خلاله تقديم وتسجيل قطع الأراضي التي تقوم بتوزيعها وزارة الإعمار والإسكان والأشغال البلدية العامة العراقية، فقد أتاحت الوزارة هذا الرابط للتيسير على المواطنين القيام بالتقديم على الاستمارة الإلكترونية moch.gov.iq 5959، زما أتاحت وزارة الإعمار والإسكان أيضا رابط خاص يمكن من خلاله التعرف والاستعلام عن حالة الاستمارة التي قام المواطنين بتسجيلها خلال الفترة الماضية، وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواطنين قد ارتكبوا بعض الأخطاء في تسجيل بياناتهم على تلك الاستمارة، وبناء عليه فقد قامت الوزارة أيضا بإطلاق رابط خاص يمكن من خلاله القيام بتعديل تلك البيانات وتصحيحها بالمعلومات الصحيحة، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على تلك الروابط الهامة وكيفية الدخول عليها، وهذه الروابط ستجدونها ضمن هذا التقرير مكتوبه باللون الأزرق، فكل ما عليك هو الضغط على الجميل التي باللون الأزرق للدخول مباشرة لتك الروابط.

موقع منصة داري dari iq استمارة توزيع الأراضي وطريقة التقديم والتسجيل

نجدر الإشارة إلى أن الاستعلام عن حالة طلب التقديم يتم برقم الهاتف الذي قمت بتسجيله على الاستمارة الإلكترونية، وذلك بالضغط على رابط موقع منصة داري dari iq العراقية، كما يمكن أيضا الاستعلام عن حالة طلبك برقم الاستمارة من خلال رابط الاستعلام الخاص بموقع وزارة الإعمار والإسكان العراقية لتوزيع قطع الأراضي للمواطنين العراقيين، خذا وقد حددت الوزارة شروط وضوابط للمستفيدين من توزيع قطع الأراضي السكنية هذه، وخصصتها لبعض الفئات الأولى بالرعاية في جميع محافظات العراق، وذلك حسب جدول زمني حددته الوزارة بيوم محدد للتقديم والتسجيل لكل محافظة.

التقديم على قطع الأراضي السكنية حسب المحافظة



الفئات المستفيدة من التقديم على قطع لأراضي الاستمارة الإلكترونية

مستفيدي الرعاية الاجتماعية.

المعين المتفرغ.

المتقاعدين.

الفئات تحت خط الفقر بالعراق.

العوائل التي تسكن الطمر الصحي.

رابط التقديم على قطع الأراضي السكنية بوزارة الإعمار والإسكان والأشغال البلدية العامة

الدخول على موقع وزارة الإعمار والإسكان الرسمي.

الضغط على كلمة مادة 25 .

. ملأ طلب شراء قطعة الأرض .

. اختيار المحافظة التي تتبعه.

اختيار البلدية.

القطعة المرقمة.

المقاطعة.

إدخال الاسم الرباعي.

إدخال رقم الهوية /البطاقة الموحدة.

إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

الضغط على كلمة التالي.

عمل صورة لطلب الشراء ورفعها

إرفاق صور هوية الأحوال أو البطاقة الموحدة وجهين.

التأكد من قبول أو رفض الطلب المقدم إلكترونيا بعد مرور تسعة عشر يوما من تاريخ الإدخال.

حجم صوره كل مستمسك لا يتجاوز 250 KB.

الأولوية ستكون لعوائل الشهداء والفقراء.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على توزيع قطع الأراضي السكنية

البطاقة الموحدة أو الجنسية والشهادة.

بطاقة السكن.

البطاقة التموينية.

رقم الهاتف المحمول.

استعلام حالة طلب شراء قطعة الأرض سكنية برقم الاستمارة

طريقة تعديل بيانات الاستمارة الإلكترونية

الدخول على رابط dari.iq تعديل الاستمارة الإلكتروني للأراضي السكنية. إدخال رقم الهاتف. اختيار أيفونه “أطلب الرمز”. الضغط على كلمة تعديل الاستمارة. القيام بتصحيح البيانات التي أدخلتها سابقاً على الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي لمعرفة ما تم في طلبك اضغط على كلمة معرفة حالة الاستمارة.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم كيفية التقديم والاستعلام وتعديل البيانات الخاصة بكم على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية، كما يسعدنا التواصل معكم من خلال التغليقات لنجيب على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكم بخصوص توزيع قطع الأراضي السكنية، وكيفية وطريقة التقديم والتسجيل.