الرئيس التونسى يمدد حالة الطوارئ فى البلاد 6 أشهر إضافية

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، بأن الرئيس التونسى قيس سعيد، أمر بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد 6 أشهر أخرى حتى 19 من يناير 2022.



جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، بأن الرئيس التونسى قيس سعيد، أمر بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد 6 أشهر أخرى حتى 19 من يناير 2022. وقالت إذاعة "موزايك إف إم" التونسية، إن تمديد حالة الطوارئ يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من السبت 24 يوليو، وحتى 19 يناير 2022.

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