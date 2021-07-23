“exclusive” نسبة النجاح مرتفعة في نتائج الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات ومنخفضة في أل 5 سنوات

نتائج الدبلومات الفنية 2021، من أكثر الموضوعات بحثاً في الوقت الراهن مع قرب إعلان النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، بعد أن صرح مصدر مسئول بأن الموعد التقريبي لإعلان نتيجة الدبلومات هو يوم 29 من الشهر الجاري شهر يوليو، وأن السيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم سوف يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان كافة تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح العامة في كل شعبه، سواء لنظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات، وقال المصدر أن الوزارة الآن في طور تجهيز أسماء الأوائل في كل تخصص، بعد أن أنهت كافة أعمال الرصد والتصحيح للنتائج.

رابط نتائج الدبلومات الفنية

تشير التسريبات من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية هذا العام مطمئنة، وأعلى من نسبة النجاح في العام الماضي في الدبلومات الفنية نظام أل 3 سنوات، والتي كانت نسبة النجاح بها العام الماضي 66%، وأشار المصدر أن نسبة النجاح هذا العام سوف تتراوح بين 66% ألي نسبة 70%، أما نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام أل 5 سنوات فهي منخفضة عن العام الماضي والتي كانت 87%، وفيما يلي طريقة أستخراج نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونياً.

الدخول على رابط موقع بوابة التعليم الفني.

تحديد التخصص الذي تدرس به ” زراعي، صناعي، تجاري”.

تسجيل الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة لتظهر نسبة النجاح العامة والدرجات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات 2021موقع بوابة التعليم الفني

بعد أن صرفت الدولة المصرية مليارات الجنيهات، على البنية التكنولوجية خلال السنوات الماضية في قطاع التعليم وفي ظل التحول إلي النظام الرقمي في كل المجالات، فأن الاستعلام عن كافة النتائج سوف يكون إلكترونياً عن طريق شبكة الإنترنت، وقالت الوزارة أن موقع بوابة التعليم الفني هو الموقع الرسمي لمعرفة النتيجة، وسوف يكون جاهز في الوقت المناسب لعرض النتيجة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

قالت وزارة التربية والتعليم أن النتائج فور إعلانها سوف تفتح باب التظلمات أمام الطلاب في اليوم التالي، لكي يتقدم كل الطلاب المتشككين في نتائجهم بالتظلمات إلكترونياً، وسوف تقوم الوزارة بفحص التظلم بكل دقه والرد على الطلاب في خلال يومين عمل على أقصى تقدير.