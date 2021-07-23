الأمم المتحدة تحذّر من انهيار شبكة إمدادات المياه فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمة اليوم الجمعة، حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن أكثر من 71% من تعداد سكان دولة لبنان، أى أكثر من 4 ملايين شخص بينهم مليون لاجئ، باتوا فى "خطر" فقدان القدرة على الوصول إلى المياه.

وتضيف المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع توقف ضخ المياه تدريجياً فى جميع أنحاء البلاد فى الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة بسبب نقص التمويل والوقود والإمدادات الأخرى مثل الكلور وقطع الغيار.

وتأتى توقعات الأمم المتحدة فى ظل استمرار أزمات أخرى من بينها أزمة النقص الحاد فى المازوت المستخدم فى تشغيل الأفران والمولدات الكهربائية التى تمد المستشفيات والمنازل بالكهرباء.

وتعد أزمة المحروقات أحد نتائج الأزمة الاقتصادية بلبنان والتى صنفها البنك الدولى ضمن أسوأ 3 أزمات فى التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادى.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة أزمة سياسية تتسبب حتى اليوم فى فراغ حكومى منذ استقالة حكومة حسان دياب فى العاشر من أغسطس العام الماضى والتى تتولى تسيير الأعمال بمهام محدودة حاليا فى ظل الخلافات التى حالت دون تشكيل حكومة حتى اليوم.