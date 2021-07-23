موقع نتائج قبول جامعة الكويت 2021 أسماء المقبولين بالرقم المدني الآن

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عمر شويل - جدة نتائج قبول جامعة الكويت 2021 ، بدأت عمليات تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت 2021-2022 خلال الفترة من يوم 4 يوليو إلى 14 يوليو 2021 إلكترونيا لكافة الطلبة والطالبات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأميركية وخريجي المدارس الإنجليزية، ومع انتهاء فترة التقديم بطلبات الالتحاق بدأ البحث يتزايد عن رابط نتائج قبول جامعة الكويت ٢٠٢١، حيث أكد مصدر تربوي أن عمليات التقديم متاحة أمام جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون، وسوف نوفر لكم أسفل المقال رابط موقع نتائج قبول جامعة الكويت 2021 والتي يُمكنكم من خلالة معرفة أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021/2022.

نتائج قبول جامعة الكويت 2021

وأكد نفس المصدر التربوي أن نتائج قبول جامعة الكويت 2021 سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء فترة التقديم بثلاثة أيام، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عنها، ولكن فعلت الجامعة رابط الوصول لمعرفة أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021، وأن الطلاب الذين سيتم قبولهم في البعثات الخارجية أو الداخلية عليهم تحديد رغبتهم بالاستمرار في البعثة أو الالتحاق بجامعة الكويت

ودعت وزارة التعليم العالي جميع الطلبة المستجدين للاتصال بالخط الساخن 1866000 في حال وجود أي استفسار لديهم، علما بأن هذه الخدمة متوافرة لمدة 24 ساعة يوميا، وجدير بالذكر أن الجامعة تقبل شهادة الثانوية العامة النظام الموحد أو ما يعادلها بالقسمين العلمي والأدبي، شهادة الثانوية الدينية، الحاصل على الثانوية من خارج الكويت، الثانوية الإنجليزية، الحاصل على الثانوية الإنجليزية، الثانوية الفرنسية.

موقع نتائج قبول جامعة الكويت 2021 أسماء المقبولين

يُمكنكم معرفة نتائج قبول جامعة الكويت ٢٠٢١، من خلال الدخول عبر رابط القبول والتسجيل بجامعة الكويت، ونشرت عمادة القبول والتسجيل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلنت خلالها فتح باب التحويل بين كليات الجامعة إلكترونياً، وذلك من خلال رابط مخصص لذلك تجدونه عبر موقع الجامعة الرسمي على الإنترنت.