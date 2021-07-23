نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على قطع الاراضي 2021 العراق “استمارة التقديم على قطع الاراضي 2021” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على قطع الاراضي 2021، يزداد البحث عن رابط الاستمارة الالكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية 2021 في العراق. بعدما أعلنت الحكومة العراقية عن امكانية التسجيل في الاستمارة لكل مواطن عراقي يرغب في الحصول على قطعة أرضية من اجل بناء سكن. عبر التقديم والتسجيل بملئ الاستمارة الالكرتونية على رابط منصة داري التابعة لوزارة الإعمار والإسكان العراقية. حيث وضعت الوزارة عدة شروط وضوابط يجب ان تتفق مع المواطن الذي يريد الحصول على قطعة أرض للبناء سكن وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الشباب العراقي في تخطي عقبات الحياة وتحسين الظروف المعيشية في ظل البطالة وصعوبة الحياة المعيشة وانتشار فيروس كورنا في مختلف ربوع البلاد. كما سوف نتعرف في هذا المقال على كيفية ورابط التقديم على قطع الاراضي.

رابط التقديم على قطع الاراضي 2021

لكي يتمكن أي مواطن من جميع المحافظات العراقية الحصول دعم وزارة الإسكان والأعمار والأشغال البلدية العامة العراقية. لذلك يجب عليه اتباع بالتفصيل الطريقة التي سوف نشرحها في هذا المقال. من اجل التقدم بطلب الحصول على قطعة ارض 2021 العراق عبر رابط داري dari.iq. كما انه توجد العديد من الضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الإسكان والأعمار في العراق لكي يتمكن الجميع من الحصول على دعم الوزارة.

رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين

علاوة على ذلك، فالعديد من المواطنين العراقيين يبحثون عن كيفية التسجيل في استمارة التقديم على قطع الاراضي إلكترونيا بعدما حددت وزارة الإعمار والإسكان موعد التقديم كل يوم لمحافظة عراقية، ويمكن التقديم عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يتم تسجيل بالولوج على البوابة الالكترونية داري dari.iq وزارة الاسكان والاعمار.

النقر على الموافقة على شروط الاستخدام

تدوين جميع البيانات الخاصة بالمتقدم فى الاستمارة

ستحصل على الكود على الرقم الذي سجلت به في انتظار الرد بالموافقة او الرفض.

الفئات المستحقة للاستفادة من قطع الأراضي السكنية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية عن الفئات التي ييمكنها شراء قطع أرض من اجل بناء السكن وهي كالآتي: