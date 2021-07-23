دوت الخليج :- قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها ناقشت مع جلالة الملك السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأضافت في مؤتمر صحفي، عقب لقائهما، أنه جرى بحث آليات دعم عجلة الاقتصاد وتنميته. وعبرت بيلوسي عن امتنانها للملك وللأردن لاستقبال اللاجئين، مشيرة إلى أن أمريكا تعتز بهذه الصداقة الممتدة بين البلدين. وتابعت “دائما ما نتعلم منه وسعيدون بوجوده في الكابيتول”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلوسي : دائما ما نتعلم من الملك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.